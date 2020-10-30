Карпенко: для студентов в вузах должны быть созданы безопасные условия

Сегодня министр образования Игорь Карпенко провел рабочее совещание с ректорами вузов страны. На повестке дня было обсуждение актуальных вопросов – организация образовательного процесса, создание безопасных условий в учреждениях образования, соблюдение необходимых мер по профилактике COVID-19 и так далее, сообщается на официальном сайте министерства.
Говоря о мерах безопасности в учреждениях образования и отчислении некоторых студентов, министр отметил: «Мы боремся не с инакомыслием и гражданской позицией студентов, как преподносят некоторые Telegram-каналы, а с проявлением правового нигилизма со стороны отдельных молодых людей, грубым нарушением внутреннего распорядка, проявлением агрессии и хамства по отношению к преподавателям и администрации вузов».
В ведомстве напомнили, что еще 5 сентября текущего года министр образования дал поручение принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, дисциплины и правопорядка в учебных заведениях страны, в том числе организовав взаимодействие администрации учреждения образования с ОВД в целях выполнения практических мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в учреждениях образования. Во всех учреждениях образования установлены «тревожные кнопки», обеспечено функционирование постов охраны, созданы добровольные дружины охраны правопорядка.
Игорь Карпенко акцентировал внимание присутствующих и на вопросе подготовки проекта новых правил приема в вузы в следующем году и поручил обсудить их на ближайшем заседании Совета ректоров. Указал на необходимость активизации работы по созданию новой модели социально-гуманитарного блока учебных дисциплин в высших учебных заведениях.
Также на совещании рассмотрели вопрос о проведении в декабре этого года совместной коллегии Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также традиционного Форума ректоров Союзного государства.
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Карпенко: для студентов в вузах должны быть созданы безопасные условия
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Фото: Владимир ШЛАПАК