Карпенко: для студентов в вузах должны быть созданы безопасные условия

Говоря о мерах безопасности в учреждениях образования и отчислении некоторых студентов, министр отметил:В ведомстве напомнили, что еще 5 сентября текущего года министр образования дал поручение принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, дисциплины и правопорядка в учебных заведениях страны, в том числе организовав взаимодействие администрации учреждения образования с ОВД в целях выполнения практических мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в учреждениях образования. Во всех учреждениях образования установлены «тревожные кнопки», обеспечено функционирование постов охраны, созданы добровольные дружины охраны правопорядка.Игорь Карпенко акцентировал внимание присутствующих и на вопросе подготовки проекта новых правил приема в вузы в следующем году и поручил обсудить их на ближайшем заседании Совета ректоров. Указал на необходимость активизации работы по созданию новой модели социально-гуманитарного блока учебных дисциплин в высших учебных заведениях.Также на совещании рассмотрели вопрос о проведении в декабре этого года совместной коллегии Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также традиционного Форума ректоров Союзного государства.