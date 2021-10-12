Карпенко: для поступающих в 2022 году пока ничего существенно не изменится

Для поступающих в 2022 году пока ничего существенно не изменится. Об этом рассказал журналистам министр образования Игорь Карпенко после совещания у Главы государства, где обсуждались вопросы новой редакции Кодекса об образовании и правил приема в вузы и ссузы, передает БЕЛТА.
"Для тех, кто будет поступать в 2022 году, пока ничего существенно не изменится. Может быть, за исключением расширения целевого набора. Возможно, будут некоторые льготы (в зависимости от того, как будет принят нормативный акт) расширены для участников олимпиад", – заявил министр.
Как сообщалось БЕЛТА, новая редакция Кодекса об образовании и правила приема в вузы и ссузы по итогам совещания у Главы государства концептуально поддержаны.
"Нам поручено в профильной комиссии в рамках рабочей группы еще раз посмотреть на кодекс при подготовке ко второму чтению. Есть некоторые технические правки, которые в ближайшее время мы отрегулируем. А в целом кодекс готов к рассмотрению. Правила приема фактически сегодня уже согласованы со всеми заинтересованными. И в ближайшее время будут внесены Главе государства в виде соответствующего указа на подписание", – сказал Игорь Карпенко.
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