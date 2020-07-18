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  2. Карпенко: без связи поколений у нас не будет ни страны, ни нации

Карпенко: без связи поколений у нас не будет ни страны, ни нации

Без связи поколений у нас не будет ни страны, ни независимости, ни нации. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко, отвечая на вопросы молодежи во время республиканского проекта "Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра", передает корреспондент БЕЛТА.


Игорь Карпенко отметил, что сейчас другая молодежь и нужно искать новые подходы для общения с ней. "Надеюсь, вы нам в этом поможете", - обратился он к представителям БРСМ.

"Прекрасно, когда ты уверен в своем будущем, видишь будущее своих внуков. Ведь глубокий смысл жизни - в неразрывной связи поколений. Если нам позволят эту связь нарушить, то у нас не будет ни страны, ни независимости, ни нации", - отметил он.

Глава ведомства рассказал, что сейчас в Беларуси создают концепцию молодежной политики до 2030 года. На основе документа будет разрабатываться в дальнейшем и законодательная база в этом направлении. Также обсуждаются варианты определенных льгот для ребят, которые после девятого класса пошли получать профессионально-техническое образование, освоили специальность, начали работать и решили поступать в вузы. "Вот там нужно создать преференции. Вплоть до того, что если они будут поступать на заочную форму или вечернее отделение, то брать их вне конкурса", - добавил Игорь Карпенко.

В Витебске сегодня БРСМ под слоганом "Сохраняя - приумножаем!" дал старт республиканскому проекту "Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра". В ближайшее время по стране пройдет более 200 подобных мероприятий с дискуссиями на различные темы.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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