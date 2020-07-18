Карпенко: без связи поколений у нас не будет ни страны, ни нации

Игорь Карпенко отметил, что сейчас другая молодежь и нужно искать новые подходы для общения с ней., - обратился он к представителям БРСМ., - отметил он.Глава ведомства рассказал, что сейчас в Беларуси создают концепцию молодежной политики до 2030 года. На основе документа будет разрабатываться в дальнейшем и законодательная база в этом направлении. Также обсуждаются варианты определенных льгот для ребят, которые после девятого класса пошли получать профессионально-техническое образование, освоили специальность, начали работать и решили поступать в вузы., - добавил Игорь Карпенко.В Витебске сегодня БРСМ под слоганом "Сохраняя - приумножаем!" дал старт республиканскому проекту "Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра". В ближайшее время по стране пройдет более 200 подобных мероприятий с дискуссиями на различные темы.