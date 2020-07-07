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Карпенко: Беларусь заинтересована в углублении диалога с ЮНИСЕФ по защите прав детей

Наша страна заинтересована в углублении диалога с ЮНИСЕФ по защите и соблюдению прав детей. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси доктором Рашедом Мустафой Сарваром по случаю завершения его миссии в стране, сообщается на официальном сайте Министерства образования.

Фото: Министерство образования

Игорь Карпенко отметил высокий интерес белорусской стороны к поддержанию и углублению диалога с ЮНИСЕФ, в том числе в области достижения Целей устойчивого развития, направленных на защиту и соблюдение прав детей, сохранение их здоровья. Министр выразил благодарность представительству ЮНИСЕФ в Республике Беларусь и лично Рашеду Мустафе Сарвару за вклад в реализацию национальных планов и программных действий в сфере развития и здоровья детей и подростков в Беларуси (включая детей с особыми потребностями, детей-сирот, детей-беженцев), защиты прав ребенка, а также профилактики вредных привычек, ВИЧ/СПИД среди детей и молодежи.

Министерство образования разделяет один из ключевых принципов, положенных в основу новой страновой программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для Беларуси на 20162020 годы, – «ни один ребенок не должен остаться позади» (то есть без индивидуального подхода), а также ключевые приоритеты программы, такие как создание безопасной среды для ребенка, реализация прав детей с особенностями психофизического развития и инвалидностью, превалирование социального, а не медицинского подхода в отношении к инвалидности и инвалидам, формирование благоприятной среды для снижения уязвимости подростков и их полноценного участия в принятии решений, которые касаются их жизни.

В конце прошлого года началась разработка четвертой страновой программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для Беларуси на период 2021–2025 годов.

Во время встречи было отмечено, что наиболее ярким подтверждением проводимого Министерством образования курса на реализацию отмеченных приоритетов является реализация инициативы «Город, дружественный детям и подросткам» (в сентябре 2019 года в Бресте проведен Международный форум городов, дружественных детям). В Беларуси созданы республиканский и городские координационные центры по осуществлению данной инициативы как платформы для локализации ЦУР; действуют детские и молодежные парламенты (советы), влияющие на принимаемые решения в интересах детей, и областные ресурсные центры молодежных инициатив; обеспечивается реализация Концепции развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития; активно внедряется медиация как один из самых перспективных методов конструктивного разрешения конфликтов с участием третьей нейтральной стороны; реализуется Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на 20172021 годы и др.

Рашед Мустафа Сарвар поблагодарил за совместную работу по реализации проектов, направленных на защиту и соблюдение прав детей, сохранение их здоровья и выразил уверенность, что все инициативы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) будут и дальше поддерживаться в Беларуси.
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