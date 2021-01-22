Карнавал в Рио-де-Жанейро, который должен был пройти в июле этого года, отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает БЕЛТА.
Фото: travelcalendar.ru
Об этом написал на своей странице в Twitter мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес. Он подчеркнул, что карнавал – важное культурное событие для страны. Мероприятие требует серьезной подготовки, а в условиях распространения вируса это невозможно.
Эдуардо Паес поделился, что карнавал может состояться в 2022 году.
Вообще, изначально карнавал должен был пройти 13-16 февраля, но был перенесен на июль.
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Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за пандемии
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