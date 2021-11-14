Карнаухов: Россия и Беларусь всегда будут мишенями для НАТО и коллективного Запада

Учения и провокации на внешних границах Союзного государства России и Беларуси — это продолжение агрессивной политики НАТО, которую сегодня проводится в отношении на границах союзного образования. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" озвучил российский политолог, доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Карнаухов.
Кадр из видео
— Присутствие в водах Черного моря американских крейсеров, других военных крейсеров — это продолжение той агрессивной политики НАТО, которая сегодня ведется по границам Союзного государства России и Беларуси, — заявил он в комментарии, прозвучавшем в воскресенье утром. — Например, размещение более 14 военных баз НАТО в Украине и точек присутствия НАТО в Украине ничем не менее опасно, чем присутствие кораблей в Черном море. Мы должны воспринимать это как еще один сигнал тревоги, еще один призыв к тому, чтобы мы усиливали интеграцию наших стран, чтобы мы в первую очередь наращивали наше военное объединение. Чтобы мы твердо и очень трезво осознавали, что наши страны никогда не будут рассматриваться ни НАТО, ни коллективным Западом как государства, которые будут полноправными членами мирового сообщества. Мы всегда будем мишенями, всегда будем целями для их атак.