SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Карлюкевич: по ту сторону баррикад хотят поспорить с историей

Карлюкевич: по ту сторону баррикад хотят поспорить с историей

Председатель комиссии по этике ОО "Белорусский союз журналистов", директор – главный редактор издательского дома "Звязда" Александр Карлюкевич на пресс-презентации книги "Преступления Польши и Литвы против беженцев: факты и свидетельства" отметил:


– Впечатляет не только книга, но и события  с беженцами, происходящие на границе. Книга показывает, сколько может случиться драматизма и крови, выявляет преступления Польши, Литвы, фиксирует и излагает их в энциклопедическом виде. Издание востребовано обществом. Удивительно, что по ту сторону баррикад не замечают фактов и хотят поспорить с историей. Приятно, что издательство заметило инициативу авторов, которые показывают правду. Стало быть, вернемся к традициям, когда в жанре памфлета, очерка высказывалась политическая авторская позиция журналиста.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы