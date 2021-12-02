Карлюкевич: по ту сторону баррикад хотят поспорить с историей

Председатель комиссии по этике ОО "Белорусский союз журналистов", директор – главный редактор издательского дома "Звязда" Александр Карлюкевич на пресс-презентации книги "Преступления Польши и Литвы против беженцев: факты и свидетельства" отметил:









– Впечатляет не только книга, но и события с беженцами, происходящие на границе. Книга показывает, сколько может случиться драматизма и крови, выявляет преступления Польши, Литвы, фиксирует и излагает их в энциклопедическом виде. Издание востребовано обществом. Удивительно, что по ту сторону баррикад не замечают фактов и хотят поспорить с историей. Приятно, что издательство заметило инициативу авторов, которые показывают правду. Стало быть, вернемся к традициям, когда в жанре памфлета, очерка высказывалась политическая авторская позиция журналиста.





