Кардиолог заявил, что зимой риск образования тромбов увеличивается

Риск образования тромбов увеличивается зимой, заявил в эфире программы "Жить здорово" кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.
– Исследование показало, что пик тромбозов верхних и нижних конечностей возникает зимой. Это связано с тем, что люди обогревают квартиры, из-за чего воздух становится суше, пациент теряет влагу, кровь сгущается, что в конечном результате приводит к тромбообразованию. Поскольку зимой холодная погода, люди гуляют меньше, соответственно, кровь застаивается и снова возникает фактор риска к тромбообразованию, – объяснил кардиолог.
– Если лето – это пик тромбов в артериях, сердце и мозге, то зима – пик тромбозов в венах, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
По словам Германа Гандельмана, снизить риск образования тромбов зимой достаточно просто. Во-первых, необходимо каждый день выпивать не менее 2 литров воды, а во-вторых, больше двигаться.
– Если вы должны работать на компьютере, делайте 10-минутный перерыв каждый час. Не держите рядом с собой бутылку воды, поставьте ее на расстоянии 5 метров и каждый час ходите пить, – посоветовал Герман Гандельман.
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