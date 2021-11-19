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  2. Кардиолог сообщил, когда нужно немедленно вызывать скорую помощь при высоком давлении

Кардиолог сообщил, когда нужно немедленно вызывать скорую помощь при высоком давлении

Кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово" объяснил, когда при высоком артериальном давлении нужно срочно вызывать скорую помощь. Он отметил, что показатели не следует пытаться снизить самостоятельно.


– Когда пациент резко снижает артериальное давление, нарушается кровоснабжение головного мозга, из-за чего человек может потерять сознание, – обратил внимание кардиолог.

Герман Гандельман объяснил это тем, что когда давление достигает высоких показателей, сосуды головного мозга суживаются.

– Когда пациенты резко снижают давление, через суженные сосуды крови поступает меньше, – уточнил врач.

– Более того, когда человек в предынсультном состоянии или даже с инсультом поступает в больницу с давлением 220 на 100, этот показатель могут держать высоким в реанимации неделю, чтобы под давлением проталкивать кровь в сосуды, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.

Вместе с тем Герман Гандельман отметил, что первым делом при повышении артериального давления необходимо лечь и отдохнуть.

– Через полчаса нужно померить давление, может, оно снизилось само. Пропустили прием таблеток? Возьмите свои обычные лекарства и подождите. Если высокое давление сопровождается одышкой, головной болью, нарушениями зрения, дискомфортом в груди, вызывайте скорую помощь. Врачи уже решат, снижать давление или нет, – заключил кардиолог.

Фото: pixabay.com
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