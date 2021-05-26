На фоне перенесенного коронавируса у пациентов может развиться миокардит – воспаление сердечной мышцы. О проблеме чаще всего сигнализируют нарушение ритма сердца и учащенный пульс. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" сообщил Алексей Деконский – главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".
Кардиолог обратил внимание, что, когда инфекция попадает в сердце, она приводит к воспалению сердечной мышцы и осложнениям. Чаще всего у больных на фоне перенесенного коронавируса проявляется миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы. Осложнение может сопровождаться нарушением ритма сердца и учащенным пульсом.
– В подобной ситуации нужно сдать минимальный перечень обследований: общий и биохимический анализы крови, благодаря которым специалисты определят, остались ли воспалительные маркеры в крови человека, – подчеркнул Алексей Деконский.
Кроме того, благодаря данным анализам врачи определят, нужна ли пациенту специфическая терапия или ему требуется продление антибактериальной.
– Либо же специалисты назначат метаболическую терапию, благодаря которой все симптомы, проявляющиеся у пациента, в ближайшее время пройдут, – резюмировал Алексей Деконский.
Фото: pixabay.com
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Кардиолог рассказал, симптомом какого опасного заболевания является учащенный пульс
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