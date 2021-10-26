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  2. Кардиолог рассказал, почему опасно игнорировать обмороки

Кардиолог рассказал, почему опасно игнорировать обмороки

Потеря сознания может указывать на развитие опасных заболеваний сердца, сообщил в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".


– Сердце – это мотор, и каждый мотор имеет свой резерв. Чем быстрее оно бьется, тем быстрее источается этот запас, а чем медленнее, тем больший дискомфорт испытывает организм. Медленный пульс в норме только у спортсменов, которым требуется меньшее количество кислорода для огромных физических нагрузок. Если у обычного человека пульс начнет падать ниже 60, будет происходить так называемое кислородное голодание головного мозга, при котором человек станет испытывать слабость, одышку, ощущение нехватки воздуха, головокружения, вплоть до пресинкопального состояния, – рассказал кардиолог.

Врач отметил, что в больницу после потери сознания чаще всего попадают пациенты с брадикардиями.

– Некоторые не обращают на это внимания. Считают, что сказались усталость или физические нагрузки. Любое пресинкопальное, то есть предобморочное, состояние должно вызывать тревогу. Обязательно нужно обратиться не только к неврологу, но и к кардиологу, потому что может быть спрятано такое опасное заболевание, как брадикардия, которая будет осложняться паузами в работе сердечного ритма. То есть будет происходить нарушение в проводящей системе, и импульс будет распространяться не с той скоростью, которая должна быть в норме, – резюмировал Алексей Деконский.

Фото: pixabay.com
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