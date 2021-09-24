Кардиолог рассказал об особенностях лечения сосудистых осложнений при сахарном диабете

Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ", в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал, как у пациентов с сахарным диабетом должно проходить лечение сосудистых осложнений.
- Сахарный диабет - это злостное заболевание, которое приводит к патологии мелких сосудов и тканей в организме. Чаще всего это происходит на нижних конечностях. Сахарный диабет переводит кровь в гелеобразное состояние, из-за чего по мелким сосудам не идет питание, в том числе и к мелким клеточкам. Ввиду этого человек испытывает дискомфорт, - рассказал кардиолог.
По словам врача, частым проявлением сахарного диабета является диабетическая стопа.
- Существуют специальные кабинеты в учреждениях здравоохранения, которые так и называются кабинеты диабетической стопы. Именно там оказывается помощь пациентам, которые испытывают чувство дискомфорта в мелких сосудах. Конечно, существует плановая сосудистая терапия, когда люди с сахарным диабетом для улучшения кровотока питания клеток и тканей проводят инфузионную терапию специальными препаратами в стационарных учреждениях или на дневных стационарах. Самостоятельно в домашних условиях это делать нельзя, - отметил врач.
Кроме того, Алексей Деконский посоветовал таким пациентам каждый год делать УЗИ артерий и вен нижних конечностей, сдавать биохимический анализ крови и контролировать свою липидограмму, чтобы вовремя определить, какое негативное воздействие оказывает сахарный диабет на организм.
- Держите связь с лечащим доктором, причем не только с эндокринологом, но также с ангиохирургом и дерматологом. Эти три специалиста помогут справиться с грозным заболеванием, - резюмировал кардиолог.
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