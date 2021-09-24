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  2. Кардиолог рассказал об особенностях лечения сосудистых осложнений при сахарном диабете

Кардиолог рассказал об особенностях лечения сосудистых осложнений при сахарном диабете

Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ", в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал, как у пациентов с сахарным диабетом должно проходить лечение сосудистых осложнений.


- Сахарный диабет - это злостное заболевание, которое приводит к патологии мелких сосудов и тканей в организме. Чаще всего это происходит на нижних конечностях. Сахарный диабет переводит кровь в гелеобразное состояние, из-за чего по мелким сосудам не идет питание, в том числе и к мелким клеточкам. Ввиду этого человек испытывает дискомфорт, - рассказал кардиолог.

По словам врача, частым проявлением сахарного диабета является диабетическая стопа.

- Существуют специальные кабинеты в учреждениях здравоохранения, которые так и называются кабинеты диабетической стопы. Именно там оказывается помощь пациентам, которые испытывают чувство дискомфорта в мелких сосудах. Конечно, существует плановая сосудистая терапия, когда люди с сахарным диабетом для улучшения кровотока питания клеток и тканей проводят инфузионную терапию специальными препаратами в стационарных учреждениях или на дневных стационарах. Самостоятельно в домашних условиях это делать нельзя, - отметил врач.

Кроме того, Алексей Деконский посоветовал таким пациентам каждый год делать УЗИ артерий и вен нижних конечностей, сдавать биохимический анализ крови и контролировать свою липидограмму, чтобы вовремя определить, какое негативное воздействие оказывает сахарный диабет на организм.

- Держите связь с лечащим доктором, причем не только с эндокринологом, но также с ангиохирургом и дерматологом. Эти три специалиста помогут справиться с грозным заболеванием, - резюмировал кардиолог.

Фото: скриншот видео
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