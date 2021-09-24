Кардиолог рассказал об особенностях лечения сосудистых осложнений при сахарном диабете

рассказал кардиолог.По словам врача, частым проявлением сахарного диабета является диабетическая стопа.отметил врач.Кроме того, Алексей Деконский посоветовал таким пациентам каждый год делать УЗИ артерий и вен нижних конечностей, сдавать биохимический анализ крови и контролировать свою липидограмму, чтобы вовремя определить, какое негативное воздействие оказывает сахарный диабет на организм.резюмировал кардиолог.Фото: скриншот видео