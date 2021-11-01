Кардиолог рассказал о вакцинации при сердечно-сосудистых заболеваниях

По словам специалиста, наличие сердечно-сосудистых заболеваний является прямым показанием для вакцинации от COVID-19.Небольшую паузу перед прививкой можно сделать в случае недавно перенесенного острого инфаркта или нарушения мозгового кровообращения, отметил врач.Сергей Бойцов также подчеркнул, что ни сердечная недостаточность, ни артериальная гипертония, ни нарушение сердечного ритма не являются противопоказаниями для вакцинации от коронавирусной инфекции.