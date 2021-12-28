Кардиолог рассказал, как снизить риск тромбоза зимой

В эфире программы "Жить здорово" кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман рассказал, нужно ли принимать аспирин, чтобы снизить риск образования тромбов, и объяснил, какие способы действительно нужно использовать для профилактики тромбоза в холодное время года.
– Чтобы снизить риск тромбоза в зимнее время, нужно пить достаточное количество воды. Аспирин принимается для вторичной профилактики, если у пациента есть какое-либо сердечно-сосудистое заболевание, высокий риск развития данных проблем, диабет и если человек курит. В этом случае аспирин прописывается, но на постоянной основе, а не только на зиму, – объяснил кардиолог.
Ранее Герман Гандельман рассказывал, что пик тромбозов верхних и нижних конечностей приходится на зиму. Это связано с тем, что люди обогревают квартиры, из-за чего воздух становится суше, организм теряет влагу, кровь сгущается, что в конечном результате приводит к тромбообразованию. Поскольку зимой холодная погода, люди гуляют меньше, соответственно, кровь застаивается и снова возникает фактор риска тромбообразования.
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