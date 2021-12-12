Кардиолог рассказал, что резко повышает риск инфаркта

Риск развития инфаркта миокарда повышается у пациентов с сахарным диабетом. Об этом в эфире программы “Жить здорово” рассказал кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.
- Сахарный диабет - это один из факторов риска развития атеросклероза сосудов, в том числе сердца, что может привести к инфаркту миокарда. Чем менее компенсированный диабет, тем больше шанс осложнений и развития инфаркта, - предупредил кардиолог.
По словам врача, предупредить сосудистую катастрофу у пациентов с сахарным диабетом можно.
- Людям в зависимости от уровня холестерина назначают статины, а в случае начала ишемической болезни - аспирин. Когда пациент принимает эти два лекарства и сахар компенсирован, шансы [развития инфаркта миокарда] значительно уменьшаются, - обратил внимание Герман Гандельман.
Фото: pixabay.com