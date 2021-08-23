Кардиолог раскрыл связь между стрессом и опасным сердечным заболеванием

Сильные положительные, а также отрицательные эмоции могут стать причиной развития опасного "синдрома разбитого сердца" – заболевания, которое сопровождается болевыми ощущениями за грудиной. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".
– Причиной "синдрома разбитого сердца" является стресс, который человек испытывает не только из-за негативных эмоций, но также из-за положительных. Он схож с кардиологическими заболеваниями, потому что симптоматика одна и та же. Синдром может вызывать серьезные осложнения вплоть до сердечной недостаточности, если вовремя не обратиться к специалисту и не пройти обследование, которое поможет выявить это опасное состояние, – рассказал кардиолог.
Выявить "синдром разбитого сердца" несложно. У молодых людей его можно заподозрить в случае возникновения болевых ощущений за грудиной.
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