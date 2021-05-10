Беременные с высоким давлением должны быть немедленно госпитализированы. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" заявил Алексей Деконский – главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".
Артериальная гипертензия, объясняет специалист, является серьезной патологией, при которой беременным женщинам нужно незамедлительная помощь.
– При повышенном давлении приток кислорода нарушается, из-за этого происходят сбои в питание малыша. Также при артериальной гипертензии значительно возрастает нагрузка на органы и ткани мамы. Такое состояние может привести к преэклампсии, а потом и эклампсии. Поэтому при первых намеках на повышенное артериальное давление беременным нужно обратиться за грамотной медицинской помощью, поскольку народные средства и препараты, снижающие давление, не помогут, – обратил внимание Алексей Деконский.
Медик также отметил, что беременным с артериальной гипертензией в большинстве случаев госпитализируют, так как высокое давление вызывает опасную для женщин в положении отечность.
Фото: pixabay.com
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Кардиолог предупредил об опасности повышенного давления у беременных
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