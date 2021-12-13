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Кардиолог предупредил, что мясопродукты могут вызывать рак

Употребление переработанного красного мяса может привести к возникновению рака и развитию атеросклероза. Об этом в эфире программы "Жить здорово" предупредил кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.


– Мясо богато холестерином, поэтому шансы развития атеросклероза при употреблении большого количества жирного животного продукта возрастают. Самая опасная группа – переработанное красное мясо. Оно приводит к развитию и атеросклероза, и рака. Если хотите употреблять мясо, то лучше выбирать куриное, мясо индейки и рыбу. Последнее должно присутствовать в рационе три раза в неделю, – обратил внимание Герман Гандельман.

Ранее кардиолог рассказывал о пользе красного винограда для профилактики онкологических заболеваний. Так, в ягодах в большом количестве содержатся антоцианы, которые ликвидируют свободные радикалы и уменьшают процесс возникновения раковых клеток. Вместе с тем Герман Гандельман предупредил, что в сутки стоит употреблять не более 90 граммов красного, максимум 80 граммов черного или 70 граммов зеленого винограда, поскольку в ягодах много сахара.

Фото: pixabay.com
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