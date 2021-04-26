При суточном употреблении всего 350 миллилитров сока свежего сельдерея артериальное давление снижается на 8 миллиметров. Об этом в программе «Жить здорово» рассказал кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.
Специалист обратил внимание, что в продукте содержится бутин-фталеин, который воздействует на сосуды примерно так же, как и блокаторы кальциевых каналов – класс препаратов для снижения давления.
– Это приводит к тому, что сосуды расширяются, а мышцы расслабляются, в результате чего снижается давление, – добавил Герман Гандельман.
По словам врача, данное заключение было сделано в результате эксперимента, во время которого добровольцы пили сок сельдерея.
– Исследователи выяснили, что употребление 350 миллилитров сока в сутки снижало артериальное давление на 8 миллиметров, – отметила кардиолог.
Герман Гандельман подчеркнул, что 8 миллиметров – это очень серьезная цифра. Добиться такого результата сложно даже с помощью лекарственных препаратов и физической нагрузки.
А для того чтобы улучшить вкус сока сельдерея, шеф-повар программы «Жить здорово» Алексей Ковба посоветовал добавлять в него морковь или яблоко.
Фото: pixabay.com
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Кардиолог посоветовал пить сок сельдерея для снижения давления
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