Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, частое употребление каких продуктов может повысить риск тромбоза, пишет РИА Новости.
В первую очередь, по словам медика, речь о простых углеводах – сладостях, выпечке, а также о сахаре. На последний обратить внимание стоит не только сладкоежкам: сахар в больших количествах содержится в соусах и обезжиренных продуктах. Кроме того, Анна Кореневич рекомендует сократить или вовсе исключить из рациона алкоголь.
А людям, принимающим препараты, которые разжижают кровь, врач советует отказаться от продуктов с высоким содержанием витамина K. Среди них – зеленый чай, печень (говяжья и свиная), а также овощи зеленого цвета, которые полностью уничтожают действие таких лекарств и могут привести к серьезным последствиям.
Фото: pixabay.com
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Кардиолог перечислила продукты, которые могут повысить риск тромбоза
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