Кардиолог перечислил продукты, снижающие риск тромбоза после коронавируса

После коронавирусной инфекции риск возникновения тромбозов очень высок, поэтому в этот период важно питаться правильно. О том, какие продукты помогут предотвратить развитие тромбов, в эфире программы "Жить здорово" рассказал кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.
Перенесшим коронавирус пациентам врач посоветовал включать в рацион киви.
– Исследования показали, что у людей, которые употребляют киви, способность тромбоцитов связываться и образовывать тромбы уменьшается примерно на 18–20 процентов, – обратил внимание кардиолог и посоветовал употреблять в месяц два фрукта.
В перечень полезных после COVID-19 продуктов также вошел миндальный орех.
– Он содержит антиоксидант, витамин Е и комплекс веществ, которые также снижают способность тромбоцитов связываться друг с другом. Суточная доза составляет 55 граммов, – отметил Герман Гандельман.
По словам медика, аналогичным эффектом обладает ананас.
– Он не только снижает агрегацию тромбоцитов, но и увеличивает способность крови разрушать образовавшиеся тромбы, – уточнил врач и добавил, что ананас лучше включать в рацион каждую неделю приблизительно 100 граммов.
– Употребление этих продуктов полезно не только перенесшим коронавирусную инфекцию, но также людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, с мерцательной аритмией, – резюмировал Герман Гандельман.
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