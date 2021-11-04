Кардиолог перечислил факторы, провоцирующие инфаркт миокарда

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ", рассказал о факторах, способных провоцировать инфаркт миокарда.
– Есть провоцирующие факторы риска, которые негативно влияют на организм. Существуют изменяемые, или модифицируемые, и неизменяемые, или немодифицируемые. Самым грозным из этих факторов риска является атеросклероз. Это та проблема, которая поражает артерии всего организма, в том числе сердца, головного мозга, шеи и нижних конечностей, – отметил кардиолог.
По словам врача, при инфаркте миокарда в первую очередь поражаются коронарные артерии, которые кровоснабжают сердечную мышцу.
– Образуются бляшки, которые в экстренных ситуациях отрываются и закупоривают кровеносный сосуд, тем самым препятствуя току крови, питанию и кровоснабжению. В этом месте будет происходить гибель клеток сердца и, как следствие, инфаркт. Зона неработающего миокарда с каждой минутой будет увеличиваться, – обратил внимание Алексей Деконский.
В группе риска, отметил врач, находятся мужчины от 45 лет и женщины в период менопаузы.
– Функция яичников угнетается. Когда уменьшается выработка эстрогенов, так называемый щит от сердечно-сосудистых заболеваний пропадает, поэтому женщины после наступления менопаузы приближаются к мужчинам по риску развития данных проблем, – добавил эксперт.
Кроме того, факторами риска развития инфаркта миокарда являются курение, избыточный вес, гиподинамия, повышенный уровень сахара и холестерина, а также стрессы, резюмировал Алексей Деконский.
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