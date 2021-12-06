Кардиолог оценил эффективность аспирина в профилактике инсульта и инфаркта

Сердечный аспирин рекомендуется принимать в качестве профилактики инсульта и инфаркта пациентам, перенесшим сосудистые заболевания. В данной ситуации лекарственное средство положительно повлияет на здоровье. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.
– Люди с каким-либо перенесенным сосудистым заболеванием продолжают пить сердечный аспирин всю жизнь, – отметил кардиолог.
Что касается такой профилактики инфаркта и инсульта для здоровых людей, то здесь есть нюансы.
– Абсолютно здоровому человеку без факторов риска развития инфаркта и инсульта не нужно пить аспирин, потому что в течение долгосрочного приема увеличивается риск кровотечений, что может убить человека, – предупредил врач.
Вместе с тем, по словам Германа Гандельмана, принимать сердечный аспирин для предупреждения инфаркта и инсульта нужно курильщикам, гипертоникам и диабетикам.
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