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Кардиолог оценил эффективность аспирина в профилактике инсульта и инфаркта

Сердечный аспирин рекомендуется принимать в качестве профилактики инсульта и инфаркта пациентам, перенесшим сосудистые заболевания. В данной ситуации лекарственное средство положительно повлияет на здоровье. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.


– Люди с каким-либо перенесенным сосудистым заболеванием продолжают пить сердечный аспирин всю жизнь, – отметил кардиолог.

Что касается такой профилактики инфаркта и инсульта для здоровых людей, то здесь есть нюансы.

– Абсолютно здоровому человеку без факторов риска развития инфаркта и инсульта не нужно пить аспирин, потому что в течение долгосрочного приема увеличивается риск кровотечений, что может убить человека, – предупредил врач.

Вместе с тем, по словам Германа Гандельмана, принимать сердечный аспирин для предупреждения инфаркта и инсульта нужно курильщикам, гипертоникам и диабетикам.

Фото: pixabay.com
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