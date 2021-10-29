Кардиолог объяснил, почему от коронавируса умирают молодые люди

Кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово" разъяснил, почему от коронавируса умирают даже молодые люди. По его словам, причиной летальных исходов становятся тромбы, образовавшиеся в результате COVID-19.
– Коронавирусная инфекция приводит к образованию тромбов. Если они возникли в вене, когда человек лежит во время COVID-19 и не двигается, то могут оторваться и прийти в легкие. От этого молодые люди умирают, – обратил внимание кардиолог.
В связи с этим российские врачи призвали молодых людей вакцинироваться против коронавируса.
– Даже если пациент перенесет коронавирусную инфекцию в относительно легкой форме, степень тяжести вовлечения проблем организма на будущее будет в разы отличаться от проблем с вакцинацией. Препарат против COVID-19 не нанесет вреда, а болезнь –может, – предупредил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Вместе с тем существует вероятность, что у молодого человека есть генетические заболевания, которые при заражении коронавирусом дадут о себе знать.
– Возрастная группа от 18 до 45 – самая высокоинфицированная группа и социально активная. То есть распространителями коронавируса в первую очередь являются молодые люди, – резюмировала врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.