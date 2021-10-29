Кардиолог объяснил, почему от коронавируса умирают молодые люди

обратил внимание кардиолог.В связи с этим российские врачи призвали молодых людей вакцинироваться против коронавируса.– предупредилВместе с тем существует вероятность, что у молодого человека есть генетические заболевания, которые при заражении коронавирусом дадут о себе знать.– резюмировала