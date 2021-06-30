Давление у молодых людей может повышаться на фоне развития некоторых опасных заболеваний. Об этом в эфире программы "Жить здорово" заявил врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Симон Мацкеплишвили.
– Гипертонический криз и тяжелая артериальная гипертензия могут быть у молодых людей. Чаще всего подобные проблемы являются вторичными симптомами, которые указывают на развитие опасного заболевания, например, феохромоцитома, когда образуются опухоли надпочечников. Они продуцируют определенные гормоны, из-за чего, например, когда повышается уровень адреналина в крови, происходят кризовые подъемы давления, сопровождающиеся тяжелой симптоматикой: потливостью, дрожью и частым сердцебиением. Обычно после того как давление снижается, человек испытывает большую потребность сходить в туалет, – объяснил Симон Мацкеплишвили.
Отмечается, что это не единственное заболевание, на которое может указывать гипертонический криз.
– Давление может повышаться и у молодых, и у пожилых, причин много. Одной из самых ярких является опухоль надпочечников, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Фото: pixabay.com
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Кардиолог объяснил, почему гипертонический криз развивается у молодых людей
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