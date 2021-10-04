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  2. Кардиолог объяснил, почему длительный сон в выходные неэффективен после недосыпа в течение недели

Кардиолог объяснил, почему длительный сон в выходные неэффективен после недосыпа в течение недели

Длительный сон в выходные неэффективен после недосыпа в будние дни, поскольку урон, нанесенный организму в течение недели, исправить таким способом невозможно. Об этом в эфире программы "Жить здорово" сообщил кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.


По словам кардиолога, из-за недосыпания в организме выделяются медиаторы стресса, которые воздействуют на мозг, сердце, глаза, почки и сосуды.

– К тому моменту, когда человек возвращается к нормальному сну в конце недели, воздействие на эти органы-мишени уже произошло. В результате это приводит к мерцательной аритмии, инфарктам и инсультам. Поэтому спать нужно качественно и достаточное количество часов, – обратил внимание Герман Гандельман.

Вместе с тем кардиолог сообщил, что ученые из Японии в ходе исследований установили, что час прерванного сна – это четыре ночи восстановления биохимических показателей.

– Поэтому лучше всего режим сна и бодрствования создать таким образом, чтобы человек чувствовал себя нормально, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.

Фото: pixabay.com
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