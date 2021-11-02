Кардиолог объяснил, кому необходимо пройти обследование перед занятиями спортом

Медицинское обследование и консультации с врачом необходимы для занимающихся спортом как перед началом тренировок, так и периодически для регулярной оценки состояния здоровья. Особенно они важны для пациентов с некоторыми заболеваниями, предупредил в эфире программы "Жить здорово" кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.
– Людям с сердечно-сосудистыми и любыми хроническими заболеваниями, а также пациентам в возрасте 65 лет и старше желательно проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, с какого уровня нагрузки можно начать заниматься, – обратил внимание кардиолог.
Герман Гандельман также отметил, что молодым и абсолютно здоровым людям консультироваться с медиками и проходить обследованием перед занятиями спортом необязательно. Единственное – можно сделать кардиограмму, чтобы исключить возможные проблемы с сердцем.
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