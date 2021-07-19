В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" Алексей Деконский – главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ" – перечислил основные органы-мишени, которые поражает атеросклероз.
Атеросклероз, по словам врача, в первую очередь поражает головной мозг.
– Также воздействию заболевания подвержено сердце – мотор, который запускает работу всей нашей кровеносной системы. Благодаря ему по организму разносится питание и происходит газообмен, – отметил кардиолог.
Кроме того, атеросклероз опасен для сосудов, особенно крупных. Поражение эластичных трубок глаз, а также верхних и нижних конечностей ведет к инсультам, инфарктам, тромбоэмболии и тромбозам.
– Чаще всего атеросклероз встречается у людей в возрасте 50–55 лет. Но, к сожалению, согласно нашим наблюдениям, заболевание поражает сосуды людей все более молодого возраста. Если раньше инфаркт у пациента 50 лет был удивлением, то сейчас он и в 40 лет не в новинку. И даже в тридцать лет часто встречаются подобные случаи, раз в месяц к нам попадают такие пациенты, – обратил внимание Алексей Деконский.
Кардиолог объяснил, что в группе риска по развитию атеросклероза находятся люди с избыточной массой тела, ведущие малоподвижный образ жизни, а также пациенты, обладающие вредными привычками. Увеличиваются шансы развития заболевания также при наследственной предрасположенности.
Фото: pixabay.com
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Кардиолог объяснил, какие органы поражает атеросклероз
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