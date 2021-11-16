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Кардиолог объяснил, как работа по ночам влияет на здоровье

Люди, работающие в ночное время, подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире программы "Жить здорово" предупредил кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.


Врач отметил, что к таким выводам пришли китайские ученые, которые провели исследование с участием более чем полумиллиона человек. Для эксперимента были отобраны добровольцы, которые работали от трех до восьми ночных смен в месяц.

– Это [работа в ночное время] привело к увеличению на 22 процента случаев развития мерцательной аритмии. <...> Кроме того, на 35 процентов возрастает шанс развития ишемической болезни сердца. Также нарушается цикл человека. Во время ночной работы значительно больше повышается артериальное давление, – обратил внимание кардиолог.

– Люди, работающие в ночные смены, не могут все время так работать. Они должны отдыхать, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.

Фото: pixabay.com
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