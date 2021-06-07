Артериальная гипертензия может усугубить работу многих систем организма человека, в том числе способна привести к развитию деменции. О том, как не допустить подобного исхода, в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал Алексей Деконский – главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".
– Артериальная гипертензия влияет на многие системы в нашем организме, усугубляя их работу. От данной проблемы в основном страдают пациенты в возрасте 58–65 лет. Заболевание проявляется нарушением микроциркуляции и поражением белого вещества, – объяснил кардиолог.
Специалист отметил, что регулярный прием назначенных врачом препаратов значительно снизит риск возникновения и прогрессирования деменции.
– В кардиологии нет такого понятия, как прием препарата курсами. Это не витамины. Все лекарства кардиологической линейки направлены на лечение. Поэтому только при регулярном и длительном приеме препарата можно добиться результата, – резюмировал Алексей Деконский.
Фото: pixabay.com
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Кардиолог объяснил, как гипертензия связана с риском развития деменции
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.