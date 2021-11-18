Кардиолог назвала первые симптомы отрыва тромба

Признаки тромбоза, грозящего инфарктом, перечислила кардиолог Анна Кореневич, пишет РИА Новости.
По словам специалиста, наиболее часто холестериновые бляшки, которые угрожают сердцу, образуются в коронарных артериях.
«Когда развивается тромбоз в коронарных артериях, то в этот момент человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые длятся больше 15 минут. Появляется слабость, потливость, очень характерен страх смерти», – отметила Анна Кореневич.
Она добавила, что могут проявляться и другие симптомы. Среди них можно выделить трудности с дыханием, тошноту, рвоту, болевые ощущения по всей поверхности грудной клетки, в левой или обеих руках, а также в передней поверхности шеи.
Врач советует: если у вас наблюдаются данные симптомы, следует незамедлительно обратиться к специалистам.
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