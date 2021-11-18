SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Кардиолог назвала первые симптомы отрыва тромба

Кардиолог назвала первые симптомы отрыва тромба

Признаки тромбоза, грозящего инфарктом, перечислила кардиолог Анна Кореневич, пишет РИА Новости.


По словам специалиста, наиболее часто холестериновые бляшки, которые угрожают сердцу, образуются в коронарных артериях.

«Когда развивается тромбоз в коронарных артериях, то в этот момент человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые длятся больше 15 минут. Появляется слабость, потливость, очень характерен страх смерти»,  отметила Анна Кореневич.

Она добавила, что могут проявляться и другие симптомы. Среди них можно выделить трудности с дыханием, тошноту, рвоту, болевые ощущения по всей поверхности грудной клетки, в левой или обеих руках, а также в передней поверхности шеи.

Врач советует: если у вас наблюдаются данные симптомы, следует незамедлительно обратиться к специалистам.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы