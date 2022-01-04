Кардиолог назвал опасные болезни с симптомом в виде одышки

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ МОКБ, рассказал, симптомом каких заболеваний является одышка.
– Часто к одышке приводят патологии сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, клапанные пороки, нарушение ритма сердца, которые приводят к развитию сердечной недостаточности. Из-за этого насосная функция сердца ослабевает, оно качает кислород по организму гораздо хуже, из-за чего органы в полном объеме не получают ту дозу кислорода, которая им необходима, – объяснил кардиолог.
По словам врача, также существует так называемая легочная одышка, которая возникает из-за нарушения газообмена в легких, что является следствием скопления мокроты.
– Если провести дифдиагностику между сердечной и легочной одышкой, то чаще всего при первой будут прослушиваться влажные хрипы, а при второй – сухие, – обратил внимание Алексей Деконский.
У пациентов с сердечной одышкой, как отметил кардиолог, наблюдается сухой кашель, а с легочной – мокрый.
– При сердечной одышке пациент отечный, с увеличенным в размерах животом, а с легочной – худощавого телосложения, – констатировал Алексей Деконский.
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