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Кардиолог назвал необычный симптом сердечно-сосудистых заболеваний

Частые приступы нехватки воздуха и онемение конечностей могут сигнализировать о развитии сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".


– Чувство нехватки воздуха может быть связано с патологиями в двух системах организма: дыхательной и сердечно-сосудистой. Гипоксия – нехватка кислорода в  нашем организме. Гипоксемия – снижение уровня кислорода в крови, который должен быть транспортирован к органам и тканям. Пульмонологическая проблема может быть выражена пневмонией, бронхитом, бронхоэктатическими болезнями, которые и вызывают чувство нехватки воздуха, сердечно-сосудистая – сердечной недостаточностью, когда левый желудочек не может в полном объеме выбрасывать кровь в круг кровообращения. Ввиду этого кровь будет застаиваться, кровообращение – нарушаться, возникнет отечность нижних конечностей, что и станет причиной их онемения, – объяснил Алексей Деконский.

Фото: pixabay.com
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