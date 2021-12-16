Кардиолог назвал необычный симптом аритмии

Кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово" предупредил, что если человек в состоянии покоя чувствует собственное сердцебиение, это может сигнализировать о наличии аритмии.
– Собственное сердцебиение абсолютно здоровый человек может чувствовать, например, при беге. При этом симптом может быть также признаком аритмии (или нарушения ритма). Для того чтобы узнать, это нормальная физиологическая ситуация или патологическая, нужно сделать две проверки. Первое – обычную электрокардиограмму, а второе – холтеровское мониторирование от 24 до 72 часов. Если нарушения ритма будут зафиксированы, специалист решит, нужно их лечить или нет, – обратил внимание Герман Гандельман.
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