Кардиолог назвал головокружение возможным признаком нарушения мозгового кровообращения

Головокружение может быть симптомом нарушения мозгового кровообращения, или инсульта. Об этом в эфире программы "Жить здорово" предупредил кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.
По словам кардиолога, частой причиной головокружения является обезвоживание.
– Головокружение может быть симптомом нарушения мозгового кровообращения, или инсульта. Из-за обезвоживания кровь сгущается, и образуется тромб в сосуде. [На этом фоне] из-за алкоголя способно повыситься артериальное давление, вследствие чего может возникнуть кровоизлияние в головной мозг, – предупредил Герман Гандельман.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева добавила, что особо опасной является ситуация, когда при головокружении давление поднимается выше 180.
Среди признаков инсульта Герман Гандельман назвал следующие: перекошенный рот, нарушение речи и затрудненность при движении конечностями. При обнаружении данных симптомов необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь.
Фото: pixabay.com