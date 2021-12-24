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  2. Кардиолог назвал головокружение возможным признаком нарушения мозгового кровообращения

Кардиолог назвал головокружение возможным признаком нарушения мозгового кровообращения

Головокружение может быть симптомом нарушения мозгового кровообращения, или инсульта. Об этом в эфире программы "Жить здорово" предупредил  кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман. 


По словам кардиолога, частой причиной головокружения является обезвоживание.

– Головокружение может быть симптомом нарушения мозгового кровообращения, или инсульта. Из-за обезвоживания кровь сгущается, и образуется тромб в сосуде. [На этом фоне] из-за алкоголя способно повыситься артериальное давление, вследствие чего может возникнуть кровоизлияние в головной мозг, – предупредил Герман Гандельман.

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева добавила, что особо опасной является ситуация, когда при головокружении давление поднимается выше 180.

Среди признаков инсульта Герман Гандельман назвал следующие: перекошенный рот, нарушение речи и затрудненность при движении конечностями. При обнаружении данных симптомов необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь.

Фото: pixabay.com
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