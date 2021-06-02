Кардиолог напомнил о последовательности действий оказания первой помощи при обмороке

По словам специалиста, сначала нужно повернуть голову пострадавшего и одновременно прощупать пульс. Чтобы улучшить приток крови к верхней части тела, необходимо поднять ноги потерявшего сознание.отметил кардиолог.Часто у пострадавшего туго завязан галстук или застегнута верхняя пуговица рубашки. Все это необходимо ослабить.Благодаря всем этим действиям кровь вернется к сердцу из крупных участков тела, например, бедер и ног, где находится примерно 30 процентов данной жидкой ткани.Когда человек придет в себя, необходимо проверить наличие определенных признаков и в случае их обнаружения вызвать скорую помощь.уточнил Герман Гандельман.Таким образом, при обмороке сначала нужно вернуть кровь к сердцу, чтобы дальше жидкая ткань попала в головной мозг, а после убедиться, что у пострадавшего нет остановки сердца и дыхания. В противном случае необходимо сделать сердечно-легочную реанимацию, резюмировала врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.