Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Кардиолог напомнил о последовательности действий оказания первой помощи при обмороке

Кардиолог напомнил о последовательности действий оказания первой помощи при обмороке

Обморок является кратковременной потерей сознания, которая обычно связана с резким уменьшением притока крови к голове. Поэтому при оказании помощи первым делом необходимо восстановить кровообращение головного мозга. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.


По словам специалиста, сначала нужно повернуть голову пострадавшего и одновременно прощупать пульс. Чтобы улучшить приток крови к верхней части тела, необходимо поднять ноги потерявшего сознание.

– Потеря сознания может быть связана с диабетом, поэтому если у вас есть сладкая конфета, дайте ее человеку, когда он очнется, – отметил кардиолог.

Часто у пострадавшего туго завязан галстук или застегнута верхняя пуговица рубашки. Все это необходимо ослабить.

Благодаря всем этим действиям кровь вернется к сердцу из крупных участков тела, например, бедер и ног, где находится примерно 30 процентов данной жидкой ткани.

Когда человек придет в себя, необходимо проверить наличие определенных признаков и в случае их обнаружения вызвать скорую помощь.

– Беспокоиться стоит в случае, если у человека есть боль в груди, плохо двигается рука или нога. Любые симптомы, которые остались после потери создания, включая возможную травму головы, требуют обращения к скорой помощи. Если человек очнулся, встал и его ничего не беспокоит, можно дождаться амбулаторного приема врача, – уточнил Герман Гандельман.

Таким образом, при обмороке сначала нужно вернуть кровь к сердцу, чтобы дальше жидкая ткань попала в головной мозг, а после убедиться, что у пострадавшего нет остановки сердца и дыхания. В противном случае необходимо сделать сердечно-легочную реанимацию, резюмировала врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Денис Дук: масштабы геноцида белорусского народа недооценены
Корпоративные акции в честь Всемирного дня донора крови стартовали в Беларуси
Луцкий: БРСМ необходимо выращивать лидеров мнений в молодежной среде
БРСМ проведет внеочередной 44-й съезд в августе
Тимати выпустил клип, посвященный шоу "Холостяк"
На «Белагро–2021» выбирают лучший вкус и племенную корову – стрим
Генпрокуратура Беларуси направила поручение в Литву об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде
Лазаревич: в Беларуси создана социально ориентированная система
Крупко обсудил с министром сельского хозяйства Азербайджана застройку Нагорного Карабаха по принципу белорусских агрогородков
Гендиректор «Бобруйскагромаша»: хочется видеть женщин с горящими глазами и желанием сделать что-то и для предприятия, и лично для себя
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Красное на дурном
«Больше не верю в институт семьи»: Ида Галич прокомментировала свой развод
Биржа: белорусский рубль ослаб по отношению ко всем трем основным валютам
Конституционный Суд не выявил пробелов, коллизий и правовой неопределенности в Декрете № 2
Мингорисполком и облисполкомы проведут 5 июня прямые телефонные линии
БЖД назначила дополнительный поезд Минск - Витебск на время "Славянского базара"
ОСВОД: с начала года за нарушение правил охраны жизни людей на водах предупреждено более 9500 человек
"Белавиа" работает над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов
В детских летних лагерях Беларуси оздоровятся около 342 тысяч ребят
Субъекты малого и среднего бизнеса на 35,7% формируют бюджет Могилевской области
Диетолог объяснил, как выбрать самый полезный картофель
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Отдых природы
За январь – апрель в консолидированный бюджет Могилевской области поступило 495,3 млн рублей
Правительство определило, как будут выглядеть биометрические документы
Минюст: перечень административных процедур в электронном формате дополнен 16 позициями
Брестская областная больница будет сотрудничать с БрГТУ
Врач назвал эффективный способ профилактики астмы
В Горках открыли площадку для воркаута
"Уральские авиалинии" начали летать из Екатеринбурга в Минск
В столице изменены нормативы расхода тепловой энергии в домах без приборов учета
В Рогачевском районе в ДТП пострадали двое дорожных рабочих
В бригаде спецназа внутренних войск проведены занятия для минских десятиклассников
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осадок останется
ЕЭК внесла изменения в перечни стандартов к техрегламенту на питьевую воду
Погода 3 июня: преимущественно без осадков и до 22 градусов тепла
Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей провел прием граждан
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полеты через Украину
Руководитель «Бобруйскагромаша» рассказала о главных принципах работы предприятия
Кухарев: необходимо максимально создавать условия для того, чтобы минчане могли привиться от COVID-19 на рабочих местах
В Брестской области лесорубов учат безопасно работать
V Пасхальная молодежная танцевально-исполнительская ярмарка «Пасхалица на Соборной» пройдет 3 июня в Минске
Кардиолог напомнил о последовательности действий оказания первой помощи при обмороке
мнение
Всеволод ШИМОВ
Слабая надежда на прорыв
Девушка подралась с медведем, защищая своих собак
Сборная Беларуси по футболу проведет товарищеский матч с азербайджанцами
Президент устоял и позволил нам, промышленникам, работать и жить полной жизнью – Лазаревич
Авторы
СКАНИРУЙТЕ