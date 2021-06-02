Обморок является кратковременной потерей сознания, которая обычно связана с резким уменьшением притока крови к голове. Поэтому при оказании помощи первым делом необходимо восстановить кровообращение головного мозга. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.
По словам специалиста, сначала нужно повернуть голову пострадавшего и одновременно прощупать пульс. Чтобы улучшить приток крови к верхней части тела, необходимо поднять ноги потерявшего сознание.
– Потеря сознания может быть связана с диабетом, поэтому если у вас есть сладкая конфета, дайте ее человеку, когда он очнется, – отметил кардиолог.
Часто у пострадавшего туго завязан галстук или застегнута верхняя пуговица рубашки. Все это необходимо ослабить.
Благодаря всем этим действиям кровь вернется к сердцу из крупных участков тела, например, бедер и ног, где находится примерно 30 процентов данной жидкой ткани.
Когда человек придет в себя, необходимо проверить наличие определенных признаков и в случае их обнаружения вызвать скорую помощь.
– Беспокоиться стоит в случае, если у человека есть боль в груди, плохо двигается рука или нога. Любые симптомы, которые остались после потери создания, включая возможную травму головы, требуют обращения к скорой помощи. Если человек очнулся, встал и его ничего не беспокоит, можно дождаться амбулаторного приема врача, – уточнил Герман Гандельман.
Таким образом, при обмороке сначала нужно вернуть кровь к сердцу, чтобы дальше жидкая ткань попала в головной мозг, а после убедиться, что у пострадавшего нет остановки сердца и дыхания. В противном случае необходимо сделать сердечно-легочную реанимацию, резюмировала врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
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Кардиолог напомнил о последовательности действий оказания первой помощи при обмороке
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