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  2. Кардиолог: хроническая усталость может быть признаком опасного сердечно-сосудистого заболевания

Кардиолог: хроническая усталость может быть признаком опасного сердечно-сосудистого заболевания

Хроническая усталость может сигнализировать о развитии атеросклероза. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".


– Атеросклероз – грозное хроническое заболевание, при котором страдают стенки сосудов. На них начинают откладываться холестериновые бляшки и жир, что приводит к уплотнению и потере эластичности. Ввиду того, что стенки уплотняются, просвет в сосудах суживается, крови гораздо тяжелее проходить, возникают так называемые стенозы. Из-за этого органы недополучают питание, – предупредил кардиолог.

На ранних этапах, по словам врача, заболевание проявляется слабовыраженными симптомами, однако их важно заметить, чтобы вовремя обратиться за медицинской помощью к специалисту и не усугубить ситуацию.

– Обращайте внимание на хроническую усталость, она может быть незаметным признаком проявления атеросклероза на начальных стадиях. Также не стоит забывать о таких жалобах, как головокружение. Казалось бы, безобидный симптом, но он тоже может относиться к атеросклерозу. Дело в том, что бляшки, которые образуются на сосудах, приводят к нехватке питательных веществ и кислорода, поэтому проблема и проявляется на начальных стадиях головокружением. Еще один важный признак связан непосредственно с сердечно-сосудистой системой. Это тахикардия – учащенное биение сердца, которое можно заметить при физической нагрузке и стрессе, – обратил внимание Алексей Деконский.

Фото: pixabay.com
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