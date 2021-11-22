Кардиолог из Ирака: я осуждаю Польшу за атаку газом и водой – как врач понимаю, что последствий не избежать

Будущий кардиолог Бро с грустью смотрит, как его земляки кашляют: таковы последствия переохлаждения и газовой атаки на границе. Его история не особо отличается от остальных историй беженцев из Ирака. Парень в погоне за лучшей жизнью оказался на белорусско-польской границе. Вот только дальше колючей проволоки пройти не удалось...
– Я осуждаю Польшу за атаку газом и водой. Я как врач понимаю, что последствий не избежать. Это отразится на здоровье людей. Уже отражается. Мы не теряем надежды на то, что для нас откроется «зеленый коридор». Мы знаем, что это будет не завтра, но верим, что всё разрешится. Домой мы не уедем! Я готов учиться и работать и в Беларуси. Любая страна хорошая, если можно жить под мирным небом.