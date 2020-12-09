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  2. Кардашьяны впервые за 42 года отказались проводить рождественскую вечеринку

Кардашьяны впервые за 42 года отказались проводить рождественскую вечеринку

Причиной прерывания традиции для американских звезд стала пандемия коронавируса, пишет РИА Новости.


Об этом одна из старших сестер Кардашьян – Хлои – написала в Twitter, отвечая на вопрос, состоится ли вечеринка в этом году.

«Из-за коронавируса ситуация в Калифорнии выходит из-под контроля. Поэтому мы решили, что в этом году не будем устраивать рождественскую вечеринку. Впервые с 1978 года. Это очень печально, но здоровье и безопасность сейчас превыше всего! К пандемии необходимо серьезно относиться», – разъяснила она.

Традицию организовывать пышные рождественские вечеринки завела мать сестер Кардашьян Крис Дженнер в 1970-х. Позже статус хозяек праздника перешел к ее дочерям.

Фото: Instagram Хлои Кардашьян
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