Причиной прерывания традиции для американских звезд стала пандемия коронавируса, пишет РИА Новости.
Об этом одна из старших сестер Кардашьян – Хлои – написала в Twitter, отвечая на вопрос, состоится ли вечеринка в этом году.
«Из-за коронавируса ситуация в Калифорнии выходит из-под контроля. Поэтому мы решили, что в этом году не будем устраивать рождественскую вечеринку. Впервые с 1978 года. Это очень печально, но здоровье и безопасность сейчас превыше всего! К пандемии необходимо серьезно относиться», – разъяснила она.
Традицию организовывать пышные рождественские вечеринки завела мать сестер Кардашьян Крис Дженнер в 1970-х. Позже статус хозяек праздника перешел к ее дочерям.
Фото: Instagram Хлои Кардашьян
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Кардашьяны впервые за 42 года отказались проводить рождественскую вечеринку
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