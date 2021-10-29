Карчевская о "Национальной театральной премии": радует, что появились новые имена

Своим мнением о прошедшей 28 октября церемонии награждения лауреатов конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия" в эфире программы "Актуальный микрофон" на Первом национальном канале Белорусского радио поделилась ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская.
– Очень важно отмечать лучшие спектакли и актеров. На "Национальной театральной премии" рассматривались работы, созданные за последние три года. К сожалению, в прошлом году конкурс не состоялся из-за пандемии. Я уже не первый раз участвую в работе экспертной комиссии в номинации "Музыкальный театр". Многие спектакли я видела, но очень радует, что появились новые имена не только среди постановщиков, но и среди исполнителей. Возможно, кто-то из них был незамеченным. Но они достойно представили свои роли, выбрать было действительно трудно. Было немного грустно, что побеждает только один человек либо конкретный спектакль, а достойны сразу несколько, – высказалась она.
Ректор БГУКИ считает, что для всех деятелей белорусского театра это очень важное мероприятие даже в плане того, чтобы просто встретиться друг с другом.
– "Национальная театральная премия" – это замечательная возможность познакомиться с прекрасными произведениями, которые созданы в разных регионах нашей страны, – добавила она.
Фото: БЕЛТА