Карашукеев: Казахстан заинтересован в открытии торгового дома в Беларуси

Казахстан заинтересован в открытии торгового дома в Беларуси. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Казахстана Ербол Карашукеев перед началом встречи с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

- Мне рассказывали про опыт Азербайджана, который открыл на территории Беларуси торговые дома. И конечно, открытие такого дома Казахстана было бы полезным. И мы будем прорабатывать данный вопрос. Но для начала мы начнем с более активного участия наших товаропроизводителей в международных выставках, проводимых в Беларуси.

В целом, говоря о развитии отношений между странами в сельском хозяйстве, министр отметил, что оно стабильное и динамично растет.

- Беларусь поставляет гораздо больше продукции в Казахстан. И мы хотим активизировать присутствие продукции сельского хозяйства Казахстана в вашей стране. Большие перспективы есть в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Большой интерес у Казахстана вызывает опыт Беларуси по переработке молока. Не стоит забывать, что Казахстан граничит с Китаем. Поэтому одной из перспектив развития нашего сотрудничества является создание совместных предприятий на территории Казахстана по производству продуктов питания и в частности детского питания.

По его словам, также динамично развивается взаимодействие между странами в области сортоиспытаний и скотоводству.

- Также большие перспективы есть в развитии сотрудничества между странами в рамках научной сферы. Мы заинтересованы в повышении квалификации и обучении наших специалистов в вузах Беларуси, а также в проведении совместных научных исследований. Перспективы хорошие и базируются на стратегическом сотрудничестве двух стран, - резюмировал Ербол Карашукеев.

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