Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что карантин в стране продлят до 31 августа, сообщает РБК-Украина.
Денис Шмыгаль уточнил, что государство должно быть готово к любому раскладу и оставаться мобилизованным.
– Правительство сегодня официально продлит карантин до 31 августа, также будут ослаблены некоторые ограничения, – поделился премьер-министр.
За минувшие сутки в Украине обнаружили 1045 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели за 24 часа 4802 человека, умерли 78 пациентов. За все время пандемии в стране заболели 2 226 037 человек, общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 51 847.
Фото: pixabay.com
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Карантин в Украине продлят до 31 августа
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