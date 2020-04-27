Карантин в Италии будет смягчен в начале мая

4 мая начнут свою работу строительные компании, производители и некоторые оптовики, а также откроются для прогулок парки, сообщает Reuters.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что с 4 мая в стране начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Уже известно, что первым делом разрешат работу строительных компаний, производителей и некоторых оптовиков, а также откроются для прогулок парки. Кроме этого разрешат семейные посещения и траурные церемонии при участии не более 15 человек, но при условии сохранения социальной дистанции.

А вот с 18 мая должны начать работу магазины розничной торговли, музеи и библиотеки. Что касается ресторанов, баров, салонов красоты и парикмахерских, то их запуск планируется в июне. Школы будут закрыты до сентября.