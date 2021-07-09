Правительство страны планирует продлить введенный в сентябре 2020 года карантин из-за пандемии COVID-19 еще на полгода. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление сделала во время сегодняшней пресс-конференции и. о. министра здравоохранения республики Анаит Аванесян.
– Проект продления карантина уже в правительстве. Вероятнее всего, сегодня он будет одобрен. Карантин позволит нам регулировать ограничения, – пояснила она.
Фото: pixabay.com
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Карантин в Армении будет продлен еще на шесть месяцев
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