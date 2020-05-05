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Карантин неэффективен, поскольку нарушает принципы бизнеса - эксперт

Введенные во многих странах мира из-за пандемии нового коронавируса жесткие карантинные меры неэффективны. Такое мнение в эфире ОНТ высказал политолог Вадим Боровик.


«Почему это не работает? Потому, что нарушается сам принцип бизнеса. Это на пару недель можно: датировать, помочь, какую-то сумму выделить. Но, в принципе, бизнес должен зарабатывать», — отметил эксперт.

«Если мы бизнес лишаем возможности зарабатывать, то в долгую просто финансировать бизнес для того, чтобы он существовал, бессмысленно. Поэтому сама схема нерабочая», — заявил политолог. А ведь никто не может гарантировать, что вирус уйдет завтра, послезавтра. Мы ведь все равно будем с ним сталкиваться. Пока не выработается коллективный иммунитет.

Мы должны научиться жить с вирусом, соблюдая социальное дистанцирование, применяя какие-то превентивные меры на предприятиях, отметил эксперт: «Но при этом работать, зарабатывать. Потому что понимать нужно, что завтра на полки надо будет поставить товары, но помимо этого должны быть деньги у потребителя, чтобы он мог товары эти купить».

К любому вопросу надо подходить ситуативно или комплексно. Плюс белорусской модели в том, что мы провели экспертное совещание, не принималось единоличное решение, сказал Боровик. Участвовали специалисты системы здравоохранения, экономисты и прочие, они провели мозговой штурм, проанализировали ситуацию, не только как отреагировать на инфекцию сейчас, как мы будем жить во время инфекции, но и что мы будем делать после того, как она спадет в мире в целом. Главное, что мы думали, как будем преодолевать экономические последствия, подытожил эксперт.

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Фото: РЕЙТЕР
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