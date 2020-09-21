Об этом министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, выступая на 64-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, сообщается на официальном сайте ведомства.
Глава министерства энергетики отметил, что Беларусь высоко оценивает результаты сотрудничества с МАГАТЭ и продолжит открытое и конструктивное взаимодействие с Агентством. Также он напомнил, что в нашей стране продолжают планомерно выполнять рекомендации по итогам консультативных и оценочных миссий МАГАТЭ, связанных со строительством БелАЭС.
Кроме того, Виктор Каранкевич уточнил, что Беларусь поддерживает усилия МАГАТЭ по укреплению физической ядерной безопасности в глобальном контексте.
– На национальном уровне этому направлению в нашей стране уделяется особое внимание. В 2021 году ожидается визит в Беларусь консультативной миссии МАГАТЭ по физической защите, – сказал Виктор Каранкевич.
Фото: Министерство энергетики
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Каранкевич: в 2021 году ожидается визит в Беларусь консультативной миссии МАГАТЭ по физической защите
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