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Каранкевич рассказал, какие союзные программы уже поступили в работу Минэнерго

О принятых союзных программах поговорили в «Главном эфире» на «Беларусь 1» с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем. 

Архивное фото

- Это три союзные программы, в частности по электроэнергетике. Сейчас проводится работа по подготовке межгосударственного проекта - договора по формированию объединенного энергетического рынка. На уровне профильных организаций осуществляется взаимодействие по отработке согласованных режимов взаимодействия энергосистем, также определяются условия взаимодействия потребителей и производителей электроэнергии. По газовой тематике - нам еще предстоит с российскими коллегами формализовать принципы формирования и функционирования объединенного рынка природного газа и дальнейшая работа по сближению предприятий. По атомной тематике, это дальнейшее сотрудничество в рамках эксплуатации БелАЭС, взаимодействие в сфере обращения с радиоактивными доходами и ядерными материалами, а также по вопросам ядерно-радиационной безопасности, - объяснил министр энергетики. 
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Фото: Алексей МАТЮШ
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