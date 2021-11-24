Каранкевич: первый энергоблок БелАЭС выработал 5 млрд кВт⋅ч электроэнергии

Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную систему в ноябре минувшего года уже выработал 5 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом Березовской ГРЭС, пишет БЕЛТА.
– В июне этого года первый энергоблок БелАЭС был введен в эксплуатацию. Всего с момента первой синхронизации, или включения в сеть, произведено 5 млрд кВт⋅ч. Блок обеспечивает ежесуточно производство порядка 28 млн кВт⋅ч электрической энергии. В суточном исчислении это около 25% от общего объема производства электроэнергии в стране, – обратил внимание Виктор Каранкевич.
Он также отметил, что готовность второго блока составляет 90%.
– В этом году планируется начать так называемый этап физического пуска, когда будет обеспечено начало загрузки свежего ядерного топлива в активную зону реакторной установки. В 2022-м намечен ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию, – уточнил министр.
Объем производства электроэнергии на БелАЭС сложился на уровне порядка 18,5 млрд кВт⋅ч в год. Благодаря этому каждый год можно замещать примерно 4,5 млрд куб. м природного газа, уменьшить примерно на 7 млн т выбросы углекислого газа в атмосферу.
Виктор Каранкевич ознакомился со стратегией развития Березовской ГРЭС на ближайшие годы, а также ходом модернизации станции.