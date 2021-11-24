Каранкевич: первый энергоблок БелАЭС выработал 5 млрд кВт⋅ч электроэнергии

обратил внимание Виктор Каранкевич.Он также отметил, что готовность второго блока составляет 90%.– уточнил министр.Объем производства электроэнергии на БелАЭС сложился на уровне порядка 18,5 млрд кВт⋅ч в год. Благодаря этому каждый год можно замещать примерно 4,5 млрд куб. м природного газа, уменьшить примерно на 7 млн т выбросы углекислого газа в атмосферу.Виктор Каранкевич ознакомился со стратегией развития Березовской ГРЭС на ближайшие годы, а также ходом модернизации станции.