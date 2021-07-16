Каранкевич: первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора

В понедельник, 12 июля, на первом энергоблоке БелАЭС сработала автоматическая защита генератора. Турбогенератор был отключен от сети. В соответствии с плановым и проектным алгоритмом мощность реакторной установки была уменьшена до минимально контролируемого значения – до 1%. Отмечается, что электроснабжение жителей региона в момент отключения не нарушалось.– уточнил Виктор Каранкевич.Будет проведена тщательная диагностика всех технологических систем и узлов турбогенератора.отметил министр.