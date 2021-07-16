Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, информирует БЕЛТА.
В понедельник, 12 июля, на первом энергоблоке БелАЭС сработала автоматическая защита генератора. Турбогенератор был отключен от сети. В соответствии с плановым и проектным алгоритмом мощность реакторной установки была уменьшена до минимально контролируемого значения – до 1%. Отмечается, что электроснабжение жителей региона в момент отключения не нарушалось.
– С учетом того, что оборудование турбогенератора работало при температуре около плюс 300 градусов, необходимо определенное время для его расхолаживания, чтобы специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания защиты генератора и их устранению, – уточнил Виктор Каранкевич.
Будет проведена тщательная диагностика всех технологических систем и узлов турбогенератора.
– Эти работы будут выполняться поэтапно. По их завершении блок будет снова включен в работу, – отметил министр.
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Каранкевич: первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора
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