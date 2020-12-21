Очередной раунд переговоров Беларуси и РФ по поставкам газа планируется на этой неделе. Об этом проинформировал министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА.
«Переговоры еще не завершены, проводятся. Очередной раунд переговоров запланирован на этой неделе. После этих переговоров уже можно будет говорить о конкретных результатах», – сказал глава ведомства.
Как сообщалось ранее, цена на российский газ в текущем году для Беларуси составляет 127 долларов за тысячу кубических метров.
Фото: БЕЛТА
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Каранкевич: очередной раунд переговоров Беларуси и России по поставкам газа планируется на этой неделе
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